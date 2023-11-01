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Армия обороны Израиля продолжает военные операции на севере сектора Газа

18:05
  • среда
  • 01 ноября 2023

Пока подразделения ЦАХАЛа не рискуют заходить вглубь анклава

КПП "Рафах" - единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом. Покинуть палестинский анклав разрешили иностранцам, лицам с двойным гражданством и тяжелораненым. В согласованных Каиром и ХАМАС списках - чуть более 500 человек. Для эвакуации лежачих больных используют египетские машины скорой помощи. С территории сектора Газа выезжают представители международных организаций, среди них - сотрудники комитета Красного Креста. Хотя гуманитарный кризис внутри анклава нарастает.

Израиль подтвердил нанесение авиационного удара по городу Джабалия на севере сектора Газа. В результате был ликвидирован Ибрагим Биари - один из лидеров ХАМАС. Однако в этом месте находился крупнейший лагерь беженцев. Погибли, по данным палестинского МВД, 400 человек, половина из которых дети. Кроме того, ХАМАС заявил о гибели семи заложников, их удерживали в этом же лагере. В эфире CNN представителя ЦАХАЛа Ричарда Хехта спросили об обоснованности подобного удара.

"В этом районе был высокопоставленный командир ХАМАС. К сожалению он прятался за спинами мирных жителей. В этом заключается трагедия войны", - ответил он.

Армия обороны Израиля продолжает проводить военные операции на севере сектора Газа, но пока подразделения ЦАХАЛа не рискуют заходить вглубь анклава - все происходит не дальше трех-четырех километров от границы. Так что пока это больше разведка боем перед возможной полноценной наземной операцией.

ХАМАС оказывает яростное сопротивление. Израильская сторона за сутки потеряла как минимум 9 солдат. Число официально объявленных убитыми военнослужащих ЦАХАЛа возросло до 326. ХАМАС продолжает наносить удары неуправляемыми ракетами по Тель-Авиву и другим городам Израиля с территории сектора Газа. Одна из ракет упала на оживленную трассу недалеко от Ашдода.

ХАМАС поддержали хуситы. Сегодня они взломали 13-й канал израильского ТВ и показали в эфире свое обращение, а затем - запуск по Израилю баллистических ракет. Хуситы контролируют север Йемена. Учитывая удаленность, ракеты пролетают более полутора тысяч километров, фактически пересекая все Красное море. Пока их успешно перехватывают корабли США и Израиля. Из-за возрастающей опасности Тель-Авив перебросил в Красное море дополнительные ракетные катера. ХАМАС же показал видео торпед, очевидно, намекая, что имеет оружие и против израильского флота. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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