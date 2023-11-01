Для столичных бомбоубежищ на 24 тысячи долларов приобретают барабаны и на 40 тысяч - овощерезки

Жизнь, похоже, ничему не учит западных политиков. Уж сколько раз они прокалывались на разговорах с непроверенными абонентами. И вот опять. Не по статусу доверчивая премьер Италии Джорджа Мелони умудрилась пожаловаться русским пранкерам на усталость Европы от Украины. На этот раз Вован и Лексус представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

"Я вижу, что многие устали. Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", - сказала Мелони.

Моральная усталость коллективного Запада от Украины имеет материальный эквивалент. Минус 50 миллиардов евро для Зеленского от ЕС. Выделение этих денег заблокировали Венгрия и Словакия. И минус 60 миллиардов долларов от Штатов. Палата представителей, где бал правят республиканцы, проигнорировала капризы Белого Дома и сконцентрировалась на помощи Израилю.

А если киевский режим не сложит оружие, то потеряет не только деньги, но и еще больше территорий. предрекает экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер : "Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель. В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства Зеленского, и никаких бандеровцев у власти".

Весь творческий путь верховного главнокомандующего нацистским режимом американский журнал Time отразил всего в двух обложках с разницей в полтора года. Трансформация заголовков от "Как Зеленский побеждает" до "Никто не верит в нашу победу". Фотографии тоже подобраны говорящие: от гордого профиля на весь разворот до понурой, как будто уходящей со сцены крошечной фигурки. Оглядывающейся, чтобы еще и пинка не дали вдогонку.

Но удар в спину последовал в той же статье: "Я предполагал, возможно, наивно, что чиновники на Украине подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства. Но когда в начале октября я высказал это мнение главному советнику президента, он попросил меня выключить диктофон, чтобы говорить более свободно. Саймон, ты ошибаешься, говорит он. Люди воруют так, будто завтра не наступит".

Известный украинский журналист-расследователь Александр Дубинский специализируется как раз на коррупционных скандалах. По совместительству является депутатом Верховной Рады. Сначала его исключили из президентской фракции "Слуга народа". А теперь и вовсе начались откровенные репрессии: от попыток лишить мандата до обысков и угроз посадить на 6 лет за якобы незаконный выезд за границу.

Воруют не только вагонами. Не гнушаются и по мелочам. В центре Киева перекладывают брусчатку. Для столичных бомбоубежищ на 24 тысячи долларов приобретают барабаны и на 40 тысяч - овощерезки. Два миллиона в американской валюте решили спустить на реставрацию Софийского собора. Репортеры польского независимого политического журнала, побывав на Украине, поразились размаху разворовывания гуманитарной помощи.

"До 30% гуманитарной помощи исчезает сразу же после пересечения границы с Украиной и попадает в торговый оборот. Украинские интернет-барахолки забиты предложениями о продаже автобусов или внедорожников с иностранными номерами. Многие из них перекрашены в камуфляжные цвета, потому что иностранные волонтеры готовили эти автомобили специально для нужд армии и отдали их бесплатно", - говорится в статье.

А вот материал в немецкой Berliner Zeitung - о том, что на неофициальной встрече с прессой Зеленский потребовал не освещать тему коррупции на Украине. То есть вместо того, чтобы хотя бы начать бороться в пагубным явлением, главарь киевского режима пытается просто заткнуть рты. (

"В прошлом году Зеленский получил огромное количество авансов, его начали раскручивать, как голливудскую звезду. Ему создавали имидж мирового лидера. Украину представляли определенной силой, которая могла бы противостоять России, и, соответственно, от Зеленского требовали результатов", - отметил политолог Кость Бондаренко.

На выходе получили проваленное контрнаступление и массу коррупционных скандалов. По некоторым данным, на Банковой созрел план: спустить 150 миллионов долларов на оплату заказных статей про Зеленского в западной прессе. Но вряд ли даже такая дорогая прачечная способна отмыть потемневший и замаранный кровью сотен тысяч погибших в этом конфликте образ лидера нацистского режима.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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