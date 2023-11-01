Путин дал оценку экономической ситуации в России

Зарплаты растут выше инфляции

В среду в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом.

Безработица - устойчиво низкая, около 3%, зарплаты растут выше инфляции, указал глава государства.

По словам российского лидера, ЦБ и кабмину необходимо скоординированно снижать инфляцию, внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые продукты.

Как добавил Путин, санкции против России будут усиливаться. Кроме того, Запад и далее может устраивать диверсии, саботаж и провокации.

Нужно усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг в стране, подчеркнул президент.

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