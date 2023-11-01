Русские устроили колоссальные проблемы украинским войскам

Мощная укрепленная линия обороны российских войск – особенно "зубы дракона" - представляет колоссальную проблему для ВСУ. Такую линию не способна прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

"Зубы дракона" - это куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники. Как отмечается в репортаже журналиста для Bild, этих препятствий так много, что невозможно сосчитать. Западная техника не в состоянии преодолеть подобные сооружения – что и привело к провалу контрнаступления ВСУ, считает репортер.

Репке напомнил, что ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. В Москве ранее отметили, что с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков. При этом ни на одном участке фронта ВСУ не удалось добиться значимых успехов.

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