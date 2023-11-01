ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии выяснили причину провала летнего наступления ВСУ

14:26
  • среда
  • 01 ноября 2023

Русские устроили колоссальные проблемы украинским войскам

Мощная укрепленная линия обороны российских войск – особенно "зубы дракона" - представляет колоссальную проблему для ВСУ. Такую линию не способна прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

Шойгу подсчитал потери украинской армии за время контрнаступления
Путин: контрнаступление ВСУ привело только к огромным потерям

"Зубы дракона" - это куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники. Как отмечается в репортаже журналиста для Bild, этих препятствий так много, что невозможно сосчитать. Западная техника не в состоянии преодолеть подобные сооружения – что и привело к провалу контрнаступления ВСУ, считает репортер.

Репке напомнил, что ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. В Москве ранее отметили, что с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков. При этом ни на одном участке фронта ВСУ не удалось добиться значимых успехов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.