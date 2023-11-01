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Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

14:36
  • среда
  • 01 ноября 2023

Парламентарии отсутствовали более 30 дней на заседаниях

Депутаты Государственной думы на заседании в среду, 1 ноября, проголосовали за досрочное снятие депутатских полномочий с Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду").

Оба парламентария свыше 30 дней не появлялись на заседаниях комитета и комиссии, в составе которых они числились.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности. Каждый депутат, по его словам, должен быть готов к тому, что "есть нормы закона, по которым с него спросят", сообщает "Интерфакс".

С августа 2022 года депутат Госдумы Вадим Белоусов, которому был вынесен обвинительный приговор по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей и назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, числится в розыске. Наказание было назначено ему заочно в связи с тем, что парламентарий не явился на второй день оглашения приговора.

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