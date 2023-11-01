Россия предупредила о последствиях возможных санкций по алмазам

ЕС рассматривает возможность таких рестрикций

Возможное введение новых санкций против крупнейшего мирового поставщика алмазов неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения. Письмо такого содержания направил участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Он возложил ответственность на G7 и Евросоюз "за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса".

Моисеев подчеркнул, что это "может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран", сообщает "Интерфакс".

Ранее источники рассказали, что государства "Большой семерки" (G7) планируют обсудить с властями Индии возможность введения рестрикций в отношении российской алмазной отрасли, поскольку Индия является одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней.

При этом заместитель польского министра иностранных дел Петр Вавжик еще в июне заявлял, что запрет импорта алмазов из России, как и санкции против российской атомной энергетики и корректировки в сфере противодействия обходу санкций, могут быть включены в 12-й пакет рестрикций ЕС.

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