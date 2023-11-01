Кабмин решил поручить ИИ проверку домашних заданий в школах

Он же займется планированием образования

Системы искусственного интеллекта привлекут к проверке домашних заданий в школах. Автоматизировать процесс планируют к 2030 году, отмечено в распоряжении правительства по направлениям в области цифровой трансформации образования.

В документе, опубликованном на портале федеральных государственных стандартов образования, отмечено, что к 2030 году должны быть привлечены экспертные системы искусственного интеллекта для автоматизации проверки домашних заданий. Также ИИ займется планированием образовательных программ, передает ТАСС.

Ранее эксперты оценили внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Считается, что применение ИИ снизит потребность в личном посещении врачей. Прогнозируется, что к 2030 году очное посещение поликлиник может сократиться вдвое.

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