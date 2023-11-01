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Над Белгородской областью сбили беспилотник

14:54
  • среда
  • 01 ноября 2023

Дрон был самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.

Об этом днем в среду, 1 ноября, сообщили в Минобороны России. Дрон намеревался атаковать объекты, расположенные в регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что дрон сбили над селом Новая Деревня. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в Брянской и Курской областях.

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