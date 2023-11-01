Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дрон был самолетного типа
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.
Об этом днем в среду, 1 ноября, сообщили в Минобороны России. Дрон намеревался атаковать объекты, расположенные в регионе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что дрон сбили над селом Новая Деревня. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в Брянской и Курской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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