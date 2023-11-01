Экс-футболиста сборной России задержали по подозрению в наркодилерстве

При себе у него обнаружили полкилограмма наркотиков

Краснодарский суд арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление объединенных судов региона.

При задержании бывший спортсмен попытался сбежать от сотрудников полиции. За неповиновение законному распоряжению правоохранителей региональный суд возбудил против Бугаева дело и отправил его под административный арест на семь суток.

Позднее в МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что против бывшего игрока сборной России возбудили уголовное дело по статье 228 часть первая – "Покушение на сбыт наркотиков или психотропных веществ в особо крупном размере".

По данным ведомства, сотрудники полиции остановили Бугаева для проверки документов. При себе у него нашли сверток весом почти в полкилограмма. Спустя какое-то время экспертиза установила, что обнаруженное у спортсмена порошкообразное вещество оказалось наркотиком.

Спортивная карьера Алексея Бугаева началась на заре 2000-х годов. Он отыграл два ярких сезона за столичный футбольный клуб "Торпедо", и тогдашний главный тренер сборной России Георгий Ярцев включил подающего большие надежды Бугаева в состав команды на Евро-2004.

В сборной молодой футболист отыграл всего лишь два матча – против команд Португалии и Греции. Он заключил трехгодичный контракт с "Локомотивом" и уже в составе этой команды ему удалось выиграть Суперкубок России и стать бронзовым призером чемпионата страны.

Однако спортивная карьера Бугаева продлилась недолго: спустя два года спортсмен начал выступать за "Томь", затем на правах свободного агента футболист перешел в ФК "Краснодар" и в 2010 году завершил карьеру.

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