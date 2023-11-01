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Экс-футболиста сборной России задержали по подозрению в наркодилерстве

15:40
  • среда
  • 01 ноября 2023

При себе у него обнаружили полкилограмма наркотиков

Краснодарский суд арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление объединенных судов региона.  

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При задержании бывший спортсмен попытался сбежать от сотрудников полиции. За неповиновение законному распоряжению правоохранителей региональный суд возбудил против Бугаева дело и отправил его под административный арест на семь суток.

Позднее в МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что против бывшего игрока сборной России возбудили уголовное дело по статье 228 часть первая – "Покушение на сбыт наркотиков или психотропных веществ в особо крупном размере".

По данным ведомства, сотрудники полиции остановили Бугаева для проверки документов. При себе у него нашли сверток весом почти в полкилограмма. Спустя какое-то время экспертиза установила, что обнаруженное у спортсмена порошкообразное вещество оказалось наркотиком.

Спортивная карьера Алексея Бугаева началась на заре 2000-х годов. Он отыграл два ярких сезона за столичный футбольный клуб "Торпедо", и тогдашний главный тренер сборной России Георгий Ярцев включил подающего большие надежды Бугаева в состав команды на Евро-2004.

В сборной молодой футболист отыграл всего лишь два матча – против команд Португалии и Греции. Он заключил трехгодичный контракт с "Локомотивом" и уже в составе этой команды ему удалось выиграть Суперкубок России и стать бронзовым призером чемпионата страны.

Однако спортивная карьера Бугаева продлилась недолго: спустя два года спортсмен начал выступать за "Томь", затем на правах свободного агента футболист перешел в ФК "Краснодар" и в 2010 году завершил карьеру.

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