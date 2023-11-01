Тесты не выявили в крови Мэттью Перри следов наркотиков

Потребуется от четырех до шести месяцев для установления причины внезапной смерти артиста

Первоначальные тесты не обнаружили в организме звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри фентанил и метамфетамин, передает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На данный момент специалисты проводят более глубокую экспертизу на наличие в крови Перри запрещенных веществ. Для установления истинных причин смерти голливудского актера экспертам, вероятно, потребуется гораздо больше времени, чем они предполагали изначально – от четырех до шести месяцев, уточнили в публикации.

О внезапной смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри стало известно 29 октября. По данным СМИ, тело актера обнаружили в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Предположительно, во время плавания в джакузи у него остановилось сердце. При этом в издании TMZ подчеркивали, что наиболее вероятная причина смерти актера – несчастный случай.

Меттью Перри стал популярен после выхода на экраны сериала "Друзья", в котором он сыграл роль Чендлера Бинга. Также актер снимался в фильмах "Папе снова 17", "Мошенники", "Девять ярдов", "Поспешишь – людей насмешишь", "Мистер Саншайн", "Танго втроём".

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