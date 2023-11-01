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Диетолог перечислила вызывающие "туман в голове" продукты

17:42
  • среда
  • 01 ноября 2023

Чрезмерное употребление сладостей вызывает сонливость и усталость

Избыточное употребление продуктов, содержащих множество пищевых добавок, может вызывать ощущение "тумана в голове". Об этом в интервью изданию Eat This, Not That! заявила диетолог Мелисса Митри.   

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По словам специалиста, при чрезмерном употреблении продуктов питания, которые содержат такие пищевые добавки, как сахара, красители и консерванты, у человека могут возникать серьезные проблемы с концентрацией – ощущение "тумана в голове". К таким продуктам она отнесла хлопья для завтрака, упакованный хлеб, кексы и пончики.

"Конфеты –  прекрасный пример таких продуктов. Они могут в значительной степени ухудшать работу мозга", - заявила Митри, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

Диетолог назвала сладости главным источником вредных пищевых добавок и подчеркнула, что содержащие сахара продукты вызывают у человека не только усталость, но и затуманенность сознания.  

Ранее специалист по эстетической стоматологии Ольга Глушкова указывала на пагубное влияние курения и чрезмерного употребления алкогольных напитков для зубной эмали, отмечая, что именно эти вредные привычки являются основной причиной преждевременного выпадения зубов.

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