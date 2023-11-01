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"Ростех" объявил об увеличении выпуска танков в семь раз

15:22
  • среда
  • 01 ноября 2023

Выросло производство и другой бронетехники

В России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Такие данные в среду, 1 ноября, привел глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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В интервью телеканалу "Россия 24" Чемезов рассказал, что по артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня производство увеличилось в 2,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

При этом ведется постоянная модернизация производимой в России военной техники, подчеркнул глава "Ростеха".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что Россия производит достаточно оружия, чтобы обеспечить свою армию, причем объемы выпуска превосходят текущие потребности российских Вооруженных сил.

При этом политик отмечал, что завершение российской спецоперации возможно "за несколько дней" при условии прекращения Соединенными Штатами и Евросоюзом поставок тяжелого вооружения на Украину.

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