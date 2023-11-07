В свои 70 выглядит сногсшибательно: Ирина Понаровская поделилась секретом красоты

Главное - никуда не торопиться

Ирину Понаровскую в очередной раз признали иконой стиля. Мы уже сбились со счёта, в который раз, но главное, что абсолютно заслужено. Стиль - это вам не в телефоне или перед зеркалом платье выбирать или менять причёски, это настоящая работа.

"Вы знаете, это, честно говоря, крутая работа. Это работа, связанная, прежде всего, с ответственностью выбранной мной профессии. Я это выбрала, я выбрала этот путь. И неважно, сколько мне лет. Я не скрываю, мне 70.

И это моя задача. Я всю жизнь делала всё, чтобы это было. И я к этому привыкла. Я веду себя прилично. Я слежу за собой. Я стараюсь заниматься спортом по мере возможности, сохранять своё здоровье. А всё остальное уже прилагается", - говорит сама Понаровская.

На вручении премии певица продемонстрировала изящный брючный костюм чёрного цвета с накидкой. А также свою белоснежную улыбку. В этом году Ирине Витальевне исполнилось 70 лет. И каждый день она начинает с чашечки кофе.

"Проснулась и выпила чашку кофе. Накормила собаку, сходила с ней погуляла. Иногда это в Петербурге, иногда это на Финском заливе. Под Петербургом. У меня там апартаменты. Я там живу прямо на заливе. Мы гуляем, мы красиво одеваемся. Мы следим за собой. Потом мы приходим, можем себе позволить немножко что-то съесть. Чуть-чуть. Но здоровое и правильное", - делится секретом певица.

Понаровская утверждает, что всегда пару раз обращалась к услугам пластического хирурга, и выступает категорически против уколов красоты. В чём же секрет её неувядающей молодости? Оказывается, всё нужно делать не спеша.

"А что мне успевать? А что мне успевать? У меня прекрасная свободная жизнь. Я очень изредка работаю. Очень изредка выбираюсь на какие-то мероприятия. Я веду очень скромный, очень красивый, очень здоровый образ жизни. Мне всё нравится", - говорится Понаровская.

Ну про красивый и здоровый образ жизни мы поняли, но неужели периодически не хочется махнуть на всё рукой и решительно подойти к холодильнику?

"Конечно, противно быть такой правильной. Противно. Иногда хочется, как вы говорите, расслабиться. Но что такое расслабиться? Бокал вина хорошего. С вкусными сырами. Да? Это есть расслабиться", - шутит Понаровская.

Певица редко выходит в свет, предпочитая тихую, конечно, красивую жизнь в посёлке под Санкт-Петербургом. Понаровская признаётся, её образ, созданный журналистами глянцевых изданий серьёзно разнится с реальностью.

"Я абсолютная бунтарка. Я такой цунами. Я такой штиль, штиль, штиль, а потом как волна нахлынет, так меня вразнос", - говорит она.

Крупные серьги и яркий макияж, вполне возможно, и есть бунт против серой осенней действительности. Ирине Витальевне хоть и не чужд рок-н-ролл, человек она очень ранимый и хандру своих близких чувствует на расстоянии.

"Знакомства, встречи. Одновременные мысли со своими близкими. Ощущение близких своих. Ощущение своих друзей. Я точно знаю, что когда моей подруге нехорошо, я точно знаю, я знаю, в какой момент написать. Я говорю: "Элечка, всё у тебя в порядке?" Она говорит: "Я тебе пишу с этим", - говорит она.

Певица старается не выставлять личную жизнь напоказ, а в своём микроблоге делится только фрагментами, связанными с творчеством. Но даже без фотографий спортзала понятно, что такой талии и многие двадцатилетние позавидуют.

По материалам программы "Хватит слухов"

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