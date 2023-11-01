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Истребители ВКС России за сутки сбили два украинских Су-27

15:30
  • среда
  • 01 ноября 2023

Уничтожено также восемь снарядов HIMARS

Два самолета Су-27 ВВС Украины сбили за сутки истребители ВКС России. Как сообщили в Минобороны, украинские самолеты были уничтожены в районе населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка в Донецкой народной республике.

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По данным военного ведомства, были уничтожены также восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и управляемая авиационная бомба JDAM. Подчеркнуто, что в этом случае четко сработали средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В результате работы систем ПВО в зоне спецоперации были уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в Минобороны, дроны сбиты над Харьковской областью, в ДНР и ЛНР, а также над  Запорожской и Херсонской областями.

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