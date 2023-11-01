ФТС предложила ограничить физлицам экспорт золота

Об этом рассказали в Минфине

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой о введении ограничения на экспорт золота физическими лицами. Об этом рассказал в среду, 1 ноября, в ходе пленарного заседания Госдумы заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, данный вопрос в настоящее время рассматривается, сообщает "Интерфакс".

Эта информация последовала за подписанием главой кабмина Михаилом Мишустиным постановления, запрещающего на полгода вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Власти ожидают, что это поспособствует увеличению налоговых поступлений и поможет сократить количество незаконных операций по вывозу драгметаллов во внешней торговле.

При этом в апреле Минфин разработал проект закона, который устанавливает особенности налогообложения старателей. Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого не превышает одного килограмма в год.

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