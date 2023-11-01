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Россия объявила об открытости к переговорам по поставкам газа в ЕС

16:00
  • среда
  • 01 ноября 2023

Евросоюз перестал закупать российский газ из-за санкций

Россия не закрывала западное направление для поставок газа и по-прежнему открыта для переговоров по поставкам в Европу. Об этом в среду, 1 ноября, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго подчеркнул, что "мы открыты для переговоров по возобновлению поставок, но должно быть предложение со стороны покупателя".

При этом Шульгинов отметил, что для российской стороны поставки газа в Пакистан и Индию являются одними из перспективных направлений, как и своповые поставки в Иран, сообщает ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%. При этом глава евродипломатии выразил уверенность в том, что Москве не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу в закупках энергоносителей.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что в ближайшее время Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим потребителем энергетических ресурсов – не только нефтепродуктов, но и природного газа. По его словам, "наш вектор развития — поставки в большей степени на Восток".

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