Посол Израиля: страна не находится в состоянии войны с Йеменом

Повстанцы нанесли серию авиаударов по территории еврейского государства

Несмотря на заявления движения йеменских повстанцев "Ансар Аллах", Израиль не находится в состоянии войны с Йеменом. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Мы не объявляли войну", - заявил Бен Цви, отвечая на вопрос журналиста, находится ли Израиль в состоянии войны с Йеменом.

При этом дипломат назвал Йемен враждебным по отношению к Израилю государством, однако подчеркнул, что на данный момент израильские власти не планируют объявлять войну ни одной из существующих стран.

Накануне движение йеменских повстанцев "Ансар Аллах" объявило о начале военной операции против Израиля. Главной целью спецоперации представители движения назвали защиту и поддержку палестинского населения, проживающего на территории Газы.

По данным СМИ, сразу после объявления войны "Ансар Аллах" нанесла как минимум три удара по территории Израиля при помощи баллистических и крылатых ракет.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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