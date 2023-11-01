Байден испугался искусственного интеллекта

Повлиял просмотр блокбастера "Миссия невыполнима"

Президент США подписал указ о регулировании развития искусственного интеллекта.

Заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид заявил, что Джо Байден, "глубоко интересующийся данными технологиями", подписал документ под впечатлением от просмотренного фильма.

Как рассказал Рид, американский лидер в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид смотрел вместе с ним блокбастер "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая". По сюжету фильма ИИ обретает самосознание и захватывает контроль над всем цифровым пространством.

Также повлияла на решение президента США найденная в интернете фотография. По словам Рида, которые приводит издание The New York Post, Байден увидел свой снимок, созданный с помощью технологии deepfake.

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