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Байден испугался искусственного интеллекта

15:57
  • среда
  • 01 ноября 2023

Повлиял просмотр блокбастера "Миссия невыполнима"

Президент США подписал указ о регулировании развития искусственного интеллекта.

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Заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид заявил, что Джо Байден, "глубоко интересующийся данными технологиями", подписал документ под впечатлением от просмотренного фильма.

Как рассказал Рид, американский лидер в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид смотрел вместе с ним блокбастер "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая". По сюжету фильма ИИ обретает самосознание и захватывает контроль над всем цифровым пространством.

Также повлияла на решение президента США найденная в интернете фотография. По словам Рида, которые приводит издание The New York Post, Байден увидел свой снимок, созданный с помощью технологии deepfake.

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