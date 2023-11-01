Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

В январе открылся флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, в марте - в НИИ СП имени Склифосовского

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что благодаря новым флагманским медицинским центрам города столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций.

Как напомнил мэр, в январе открылся флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, в марте – в НИИ СП имени Склифосовского, в сентябре – в ГКБ №15 имени Филатова.

"С начала их работы хирурги провели почти 15 тыс. экстренных операций. Это стало возможным благодаря тому, что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи", - добавил глава города.

По словам Собянина, большая часть операций выполняется малоинвазивными методами, в каждом центре установлено современное оборудование и уникальные гибридные операционные. Кроме того, отработана четкая медицинская логистика.

Сейчас строятся еще три флагманских центра в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова, указал мэр. Также планируется реконструкция приемных отделений в 11 городских стационарах.

Ранее Собянин сообщил, что врачи модернизированных по новому московскому стандарту поликлиник провели уже более 23 миллионов приемов. Как напомнил мэр, московская программа обновления амбулаторного звена стала крупнейшей в стране. Каждая обновленная поликлиника максимально удобна как для пациентов, так и для сотрудников. В зданиях сделали комфортные помещения, удобную навигацию и установили современное оборудование.

За минувшие пять лет в Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры.

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