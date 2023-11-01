Миллер заявил о нестабильности мирового рынка газа

Происходит деформация взаимоотношений потребителей и поставщиков

Деформация сложившихся на протяжении десятилетий взаимоотношений между потребителями и поставщиками природного газа привела к нестабильности глобального рынка. Об этом в ходе выступления на заседании Петербургского международного газового форума заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Глава компании уточнил, что причинами такой деформации являются геополитическая турбулентность, недобросовестная конкуренции и участившиеся ошибки газовых регуляторов в странах-потребителях.

"Как результат, мировой рынок газа стал чрезвычайно нестабильным", - заключил Миллер, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер указывал, что уже в ближайшее время трубопроводные поставки природного газа в Китай могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы.

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