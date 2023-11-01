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Финальный этап Чемпионата творческих профессий "АртМастерс Регионы" пройдет в Подмосковье

18:27
  • среда
  • 01 ноября 2023

Это соревнования для молодых специалистов киноиндустрии

В декабре в подмосковном Красногорске состоится один из финальных этапов Чемпионата творческих профессий "АртМастерс Регионы", сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Как отметила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, Чемпионат – это новый и важный этап в развитии киноиндустрии в регионе, аналогов подобному проекту в мире нет.

"АртМастерс Регионы" - это соревнования для молодых специалистов киноиндустрии. Победители получат возможность принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив и выиграть грант на производство полнометражного фильма.

Короткометражные фильмы, созданные в рамках чемпионата, разместят на стриминговых платформах-партнерах ArtMasters. Лучших участников пригласят на стажировки в ведущие отечественные кинокомпании. 

Информацию об условиях участия в Чемпионате и о подаче заявок можно найти здесь.

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