Западные страны должны отказаться от финансирования ВСУ

Страны Запада должны признать провал летнего этапа контрнаступления ВСУ и отказаться от оказания финансовой и военной поддержки Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По словам политика, косвенным подтверждением провала наступательных действий ВСУ являются участившиеся публикации западных медиа о неспособности украинской армии одержать победу в противостоянии с ВС России.

"Все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!" – написал Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что следствием решительного отказа США от финансирования ВСУ станет победа ВС России в конфликтной ситуации на территории Украины.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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