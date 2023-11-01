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В ООН назвали зверством авиаудар по лагерю беженцев в секторе Газа

19:37
  • среда
  • 01 ноября 2023

Гуманитарные последствия трагедии ужасают

Недавний авиаудар израильских ВВС по лагерю беженцев – одно из немногих зверств, постигших мирное население Газы. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.  

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"Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население сектора Газа", - заявил Гриффитс, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, палестино-израильский конфликт вступил в ужасающую фазу, которая будет сопровождаться серьезными гуманитарными последствиями.

Ранее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что ответственность за гибель мирных жителей Газы в результате серии ударов ВВС Израиля лежит на "прячущихся за спинами мирных жителей" руководителях ХАМАС. 

В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия погибло как минимум 400 человек. Жертвами атаки ВВС Израиля в основном стали женщины и дети.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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