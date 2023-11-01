Глава Минэнерго заявил о готовности России к переговорам по газу с ЕС

Пакистан и Индия - наиболее перспективные направления экспорта энергоносителей

Москва открыта к переговорам по вопросу поставок природного газа на европейский рынок. Об этом в ходе выступления на заседании Петербургского международного газового форума заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Глава ведомства не исключил возможность поставок энергоносителей на рынки западных стран и подчеркнул, что Россия по-прежнему является надежным поставщиком природного газа.

"Мы открыты для переговоров по возобновлению поставок, но должно быть предложение со стороны покупателя", – заявил Шульгинов, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Комментируя текущую диверсификацию газовой отрасли страны, министр назвал Пакистан и Индию наиболее перспективными направлениями экспорта "голубого топлива". По его словам, в условиях геополитической нестабильности власти рассматривают потенциальных потребителей российского газа в самых отдаленных уголках планеты.

Российские власти неоднократно указывали на необходимость диверсификации экспортных потоков природного газа. В частности, вице-премьер России подчеркивал, что уже в ближайшее время главным рынком сбыта отечественных энергоносителей станут страны АТР – Азиатско-Тихоокеанского региона.

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