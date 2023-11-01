ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минэнерго заявил о готовности России к переговорам по газу с ЕС

20:02
  • среда
  • 01 ноября 2023

Пакистан и Индия - наиболее перспективные направления экспорта энергоносителей

Москва открыта к переговорам по вопросу поставок природного газа на европейский рынок. Об этом в ходе выступления на заседании Петербургского международного газового форума заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Миллер заявил о нестабильности мирового рынка газа
Новак заявил о глобальной диверсификации газовой отрасли России

Глава ведомства не исключил возможность поставок энергоносителей на рынки западных стран и подчеркнул, что Россия по-прежнему является надежным поставщиком природного газа.

"Мы открыты для переговоров по возобновлению поставок, но должно быть предложение со стороны покупателя", – заявил Шульгинов, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Комментируя текущую диверсификацию газовой отрасли страны, министр назвал Пакистан и Индию наиболее перспективными направлениями экспорта "голубого топлива". По его словам, в условиях геополитической нестабильности власти рассматривают потенциальных потребителей российского газа в самых отдаленных уголках планеты.  

Российские власти неоднократно указывали на необходимость диверсификации экспортных потоков природного газа. В частности, вице-премьер России подчеркивал, что уже в ближайшее время главным рынком сбыта отечественных энергоносителей станут страны АТР – Азиатско-Тихоокеанского региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газохранилище
Газохранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.