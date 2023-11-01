Палестино-израильский конфликт выходит за границы региона

США тем временем решают будущее сектора Газа

Варианты будущего для сектора Газа Израиль разрабатывает совместно с Соединенными Штатами. Главное для начала - вытеснить из анклава ХАМАС. После, если верить журналистам агентства Bloomberg, в регион могут ввести особый контингент миротворческих сил под командованием американских генералов.

"Один из вариантов - предоставить временный контроль над сектором Газа странам региона при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции. В идеале оно также должно включать представителей арабских стран, таких как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в материале.

Звучат и другие предложения. К примеру, ввести в сектор Газа миротворцев наподобие Многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове, которые следят за выполнением египетско-израильского мирного договора. Или же передать временное управление анклавом ООН - впрочем, это предложение в Израиле считают крайне непрактичным. От организации, по мнению Тель-Авива, сейчас мало пользы.

Подобная срочность планирования будущего для Палестины обусловлена стартом наземного вторжения в сектор Газа сил ЦАХАЛ. ХАМАС, по мнению властей еврейского государства, специально прячутся среди мирного населения. Этот тезис повторил Лондон, комментируя удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия.

"Такова реальность конфликта. ХАМАС - это террористическая организация, которая убила свыше тысячи израильских женщин и детей. Мы продолжаем призывать израильское правительство соблюдать международные нормы, и я считаю, что израильское правительство продолжает это делать в отношении врага, который прячется среди мирного населения. Такова природа этого ужасного конфликта", - заявил Оливер Дауден, заместитель премьер-министра Великобритании.

Подобная риторика не устраивает многие иностранные государства. Ливан требует от Совбеза ООН немедленного осуждения применения израильской армией снарядов с белым фосфором. Чили, Колумбия и Иордания уже объявили об отзыве своих послов из Израиля. Атаки осудила Венесуэла. Остановить войну призывает Бразилия. Боливия разорвала все дипсвязи с еврейским государством.

"Отдавая приоритет уважению права на жизнь, Боливия решила разорвать дипломатические отношения с государством Израиль, дабы осудить агрессивное и непропорциональное военное наступление Израиля на сектор Газа, а также угрозу международной безопасности", - сказал Фредди Мамани, заместитель главы МИД Боливии.

Прекратить любые торгово-экономические связи с Израилем призывает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Речь, в первую очередь, идет о запрете поставок нефти и продовольствия.

Палестино-израильский конфликт все более явно выходит за границы региона. В Вене неизвестные подожгли еврейскую часть Центрального кладбища. Акт вандализма осудил канцлер Карл Нехаммер, заявив: антисемитизму нет места в австрийском обществе. Полиция начала расследование.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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