В Москве прошли Елисаветинско-Сергиевские чтения

Участники дискуссии обратили особое внимание на систему среднего специального обучения в царской России

Вопрос, который актуален всегда, - профессиональное образование. На Елисаветинских чтениях сегодня обсуждали, каким оно было в императорской России.

"Это было настолько эффективно, что практически все выпускники училищ работали по специальности. Более того, 90% выпускников вузов работали по специальности", - отметил Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного русского народного собора.

И так исторически сложилось - многим учебным заведениям в стране оказывали покровительство представители императорского дома. А часть нынешних вузов и возникла благодаря им.

"Для нас крайне важно, что мы говорим сегодня об инженерной русской школе, о нашей знаменитой Бауманке, которая возникла в 1828 году по желанию вдовствующей императрицы Марии Федоровны. И мы знаем, как это начинание Марии Федоровны развилось - уже с 1830 года появилось будущее Бауманское училище", - рассказала Анна Громова, руководитель фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

Члены императорского дома поддерживали не только инженерно-технические учебные заведения, но и вузы других направлений, выпускавшие педагогов, врачей, актеров или музыкантов.

Елисаветинские чтения всегда проводят в очень символичных местах. И в этот раз конференция не случайно прошла в самом старинном корпусе Московской консерватории.

"Могу привести такой факт - император Александр III из личных средств выделил 400 тысяч рублей серебром на строительство как раз Московской консерватории. Ну, естественно, подал пример - и дворянство, разночинцы, купечество выстроились в ряд для того, чтобы все здесь было построено в том великолепии, которое вы наблюдаете", - отметил Александр Соколов, ректор Московской государственной консерватории.

Среди участников чтений - историки, архивисты, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, Екатеринбурга. Профессор Игорь Зимин свой доклад на конференции посвятил высшему женскому медицинскому образованию в императорской России. Тогда только начинали обсуждать, необходимо ли оно.

"Реакция общества была очень противоречива, одни считали, что женщин в медицину допускать никак нельзя, просто по определению, и приводили самые разные аргументы. А другие говорили, что женщина в медицине - это очень органичная фигура", - говорит Зимин.

Один из прекрасных примеров - великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Мариинской обители. Она и сама ухаживала за тяжелобольными, и была покровительницей двух общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста.

Все прозвучавшие на Елисаветинских чтениях научные доклады в ближайшее время будут опубликованы. Они появятся в библиотеках и будут доступны преподавателям в школах и вузах.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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