Из припаркованной возле Большого театра машины спасли серого котенка

Он просидел взаперти без еды и воды 4 дня

Парковка в самом центре столицы. Рядом - Красная площадь и Большой театр. В машине прохожие заметили маленького котика, на вид - не больше года, который испуганно мечется по сиденьям и льнет к оконному стеклу, едва кто-то подходит поближе.

Место проходное, людное, заметили усатого не сразу. К моменту, когда вызвали спасателей, оказалось, что кот провел в машине 4 дня без еды и воды. В салоне - странный набор: орехи, апельсины, арбуз в кастрюле и ладан.

Как оказалось, водителя, 41-летнего уроженца Волгоградской области, задержали несколько дней назад. Мужчина в самом центре Москвы достал из машины церковную утварь и приставал к прохожим, рассказывая, что он - пророк. Теперь он в психиатрической клинике.

Пушистого заложника вызволяли журналисты, спасатели, зоозащитники, просто неравнодушные москвичи и туристы. Даже стрим вели в соцсетях. Сотрудники МЧС сначала пытались открыть машину проволокой через окно. Тут же отвлекали кота, чтобы он не переживал еще больше. Но дверь не поддавалась. Тогда на помощь животному пришли полицейские, у них инструмент посерьезнее. И вот - усатый свободен.

К машине тут же подходят зоозащитники. Одна из них, с переноской, заметно переживает, вдруг кот не захочет идти на контакт с незнакомым человеком. Но кот, конечно, не сразу кинулся в переноску, однако возражать против смены места заточения не стал. (

Сначала спецтранспорт заехал в ветеринарную клинику, где пушистого осмотрели врачи. И только после - в отдел полиции.

Котику действительно повезло - все четыре дня, что он находился в машине, на улице было достаточно тепло, он не замерз. А только сильно проголодался. Судьбой животного заинтересовалась Московская прокуратура. Причем в самом человеческом смысле. Отходить от стресса и поправлять здоровье котенок будет в семье работника прокуратуры, в которой уже живут два кота.

Уже после того, как судьба серо-голубого кота решилась наилучшим образом, к машине в разгар рабочего дня еще приходили люди, хотели помочь.

Как выяснилось, котенок оказался кошечкой. И сейчас она с удовольствием компенсирует 4 дня вынужденной диеты.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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