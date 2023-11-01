Дивизия армии Израиля подошла к воротам города Газа

Израильские военные готовы к штурму

162-я механизированная дивизия ЦАХАЛ подошла вплотную к крупнейшему городу палестинского анклава – Газа. Об этом в интервью изданию Haaretz заявил бригадный генерал Армии обороны Израиля Ицик Коэн.

Командующий дивизией назвал боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС "войной за существование государства Израиль" и подчеркнул, что именно боевики радикального движения спровоцировали этот конфликт.

По словам военного, 162-й дивизии армии Израиля выпала стратегическая задача всего палестино-израильского конфликта – решительное уничтожение движения ХАМАС.

"ХАМАС выбрал эту войну и поплатится за это", - заключил Коэн, чьи слова приводит газета "Известия".

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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