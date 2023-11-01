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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал беспорядки в аэропорту Дагестана

21:07
  • среда
  • 01 ноября 2023

Спортсмен призвал простить участников акции

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать молодых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta*).

Депутат Госдумы оценил нанесенный аэропорту Махачкалы ущерб в 285 млн рублей
Глава Дагестана указал на причину проведения беспорядков в аэропорту Махачкалы

Спортсмен сделал репост обращения чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой смягчить ответственность для "молодых ребят" до административной и наказать лишь причастных к организации беспорядков граждан.  

"Аллах прощающий и любит прощающих", - прокомментировал репост Нурмагомедов.

Ранее депутат Госдумы России от республики Дагестан Хизри Абакаров оценил нанесенный аэропорту Махачкалы ущерб в 285 миллионов рублей.

При этом глава республики Дагестан Сергей Меликов подчеркнул, что западная агентура неслучайно выбрала для проведения массовых беспорядков именно аэропорт Махачкалы. По мнению политика, кураторы киевского режима планировали вывести из строя стратегический объект авиационной инфраструктуры региона, предназначенный для предотвращения полетов иностранных БПЛА над территорией России.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

* Meta  признана экстремистской и запрещена в России.

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