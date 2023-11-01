Глава Дагестана уволил участвовавшего в беспорядках чиновника

Он больше не будет работать в органах государственной власти

Принимавший участие в массовых беспорядках чиновник уволен и никогда больше не бет работать в органах государственной власти. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов.

Глава республики уточнил, что уволенный из органов власти чиновник работал в администрации одного и населенных пунктов региона.

"Я буду лично отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился", - заявил Меликов, отвечая на вопрос журналиста о дальнейшей судьбе чиновника.

При этом политик подчеркнул, что чиновник, занимающий должность в городской администрации, не имеет права участвовать в подобного рода акциях. По его словам, работать в дневное время суток якобы на благо общества, а уже вечером участвовать в массовых беспорядках на территории аэропорта стратегического значения – недопустимо.

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов уже неоднократно заявлял, что к организации массовых беспорядков на территории аэропорта Махачкалы причастны украинские власти. При этом политик подчеркивал, что Украина и Запад такими действиями планировали дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

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