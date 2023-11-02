Британский политик проявил лицемерие

У нас конкурент появился. Новый телеведущий. Да ещё какой! Бывший британский премьер Борис Джонсон, прославивший себя тем, что во время ковидной самоизоляции боролся с вирусом, литрами поглощая алкоголь в ходе пьяных вечеринок на Даунинг-стрит. А ещё тем, что велел Зеленскому до начала СВО биться до последнего украинца.

Непредвзятый Джонсон ещё пишет статейки для "Дэйли Мэйл". Убеждая читателей, что рубит правду без всякой цензуры. Поверим? Авторитетный "Блумберг" публикует статью с заголовком: "Мы живём в эпоху политического бесстыдства":

"Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку, потому что коллегам-политикам надоело лгать от его имени, а его правительство рассыпалось в пух и прах. Сейчас ему платят за колонку для Daily Mail, в которой он критикует плохое управление и призывает заблудших коллег уйти в отставку".

Не только Джонсону досталось. Лиз Трасс, утверждает "Блумберг", почти удалось разрушить британскую экономику за 49 дней на посту премьер-министра. Сейчас за гонорар 90 тысяч фунтов она пишет книгу "Десять лет, чтобы спасти Запад". Можно не спешить.

Возвратимся к правдорубу Джонсону. Британские газеты вышли с такими заголовками: "Во время пандемии премьер Джонсон не сильно паниковал, объясняя своим помощникам, что о пожилых людях не стоит особо заботиться. Им просто нужно принять свою судьбу". Такой естественный отбор.

Пьянки Джонсона на рабочем месте уже пережёванная тема. В британских СМИ довольно лицемерно обсуждают моральный облик бывшего политика и его команды. На страницах "Таймс" утверждается, что политический советник Джонсона Доминик Каммингс именовал членов кабинета "кое-какими свиньями" и "дебилами".

За политическое бесстыдство неплохо платят, если оно достаточно артистично. Джонсон собирается написать книгу мемуаров, как он был премьер-министром. Обещанный гонорар - 7,5 миллиона долларов. Книгу смело можно озаглавить: "В действительности всё не так, как на самом деле".

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