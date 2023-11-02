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Политолог Васильев рассказал, почему прекратилась поддержка Киева

08:29
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Помощь США шла за счет роста дефицита бюджета

Повлияют ли публикации о коррумпированности киевского режима на желание Запада оказывать ему дальнейшую поддержку? Стоит ли Украине рассчитывать на деньги от США, когда главным претендентом на них стал Израиль? Какие суммы Вашингтон уже потратил на военную помощь Киеву и под силу ли американскому бюджету продолжать нести такие расходы?

Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с главным научным сотрудником Института США и Канады Владимиром Васильевым.

"Думаю, что в США происходят принципиально важные события. Вся та помощь, которую Америка оказывала Украине, шла за счет роста дефицита федерального бюджета. После промежуточных выборов 22-го года республиканцы сказали, что все", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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