Небензя: Израиль как оккупирующая страна не имеет права на самооборону

Полномасштабная наземная операция может стать "спусковым крючком" к разрастанию конфликта

В нынешнем конфликте у Израиля нет права на самооборону, поскольку он является оккупирующей державой. Об этом на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по Палестине заявил Василий Небензя.

Постпред нашей страны напомнил, что соответствующий статус еврейского государства был подтверждён Международным судом ООН в 2004 году. Дипломат также отметил, что полномасштабная наземная операция, которую начали проводить силы ЦАХАЛ, может стать "спусковым крючком" к разрастанию конфликта до общерегионального.

"На этом фоне израильские официальные лица позволяют себе оскорбительные высказывания обо всех палестинцах, прямо говорят о коллективной ответственности целого народа за действия ХАМАС. Не выдерживают никакой критики и приказы эвакуировать более 1 млн. чел. Неприемлема введенная Израилем тотальная блокада сектора", - заявил Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"