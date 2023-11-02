Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне СВО

Бойцы ведут обстрелы маршрутов ротации и подвоза боеприпасов для ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны опубликовало кадры боевой работы наших артиллеристов на краснолиманском направлении.

Из 82-миллиметрового миномёта "Поднос" бойцы ведут постоянные обстрелы маршрутов ротации и подвоза боеприпасов для ВСУ. Расчёты этих орудий эффективно поражают цели на расстоянии двух-трёх километров. А расчёты бесшумных миномётов "Галл" точными ударами уничтожают снайперские лёжки и пулемётные гнёзда, а также ровняют с землёй площадки, с которых неонацисты запускают беспилотники. Стрельбу бойцы могут вести с экстремально близкого расстояния и при этом оставаться незамеченными для противника.

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