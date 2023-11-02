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Стало известно о новых подвигах российских военных

08:38
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Отличились гвардии рядовой Максим Смехнов и гвардии лейтенант Алексей Танаев

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах участников специальной военной операции.

Гвардии рядовой Максим Смехнов, действуя в составе расчёта боевой машины, попал под обстрел украинских националистов. Техника получила повреждения. Несмотря на плотный огонь, Максим оперативно восстановил работоспособность повреждённой машины. Расчёт успешно вышел на запасные огневые позиции, получил координаты противника и точным огнём уничтожил два артиллерийских расчёта неонацистов.

Отряд гвардии лейтенанта Алексея Танаева обнаружил опорный пункт украинских радикалов и навязал им бой. Под мощным обстрелом с позиций ВСУ Алексей лично уничтожил огневую точку и живую силу неонацистов. В результате наши военнослужащие прорвали линию обороны противника и удерживали позиции до прибытия основных сил.

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