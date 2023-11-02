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В США расследуют инцидент с ракетой Minuteman III

08:25
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Она начала менять траекторию

Неудачей завершились в США испытания модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ее запустили с базы Ванденберг в Калифорнии.

Однако в ходе полета произошла некая "аномалия". Ракета начала менять траекторию и ее решили уничтожить, дав команду на самоподрыв. Заряда на борту не было, обломки упали в Тихий океан.

Minuteman-3 стоит на вооружении ВВС США с 1970-го года. Это единственная ракета шахтового базирования в составе стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. Она способна нести до трех боеголовок и поражать цели на расстоянии в 12 тысяч километров.

Как сообщили американские военные, для выяснения причин сбоя уже создана аналитическая группа.

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Ракета Minuteman III
Ракета Minuteman III
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