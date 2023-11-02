Аномалия прервала испытания американской ракеты Minuteman III

Пентагону пришлось подорвать снаряд

Пентагону пришлось прервать испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Военные США утверждают, что им помешала некая "аномалия".

В сообщении Пентагона указано, что подразделение Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии. Это произошло во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

Причины неназванного аномального явления выясняет специальная комиссия. В военном ведомстве заявляют, что, несмотря на неудачу, испытания обеспечили их важными данными.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что США решили провести плановые испытания ракеты после комплексных российских учений стратегических сил сдерживания. Эта демонстрация необходима американцам для подтверждения статуса ядерной державы, приводит мнение эксперта РИА Новости.

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