Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Ситуация в регионе остается крайне острой

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за приостановку боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС для того, чтобы появилась возможность добиться освобождения заложников.

По словам политика, в палестино-израильском конфликте необходима пауза, которая "означает получение времени для освобождения заключенных".

При этом Байден высказался в поддержку права Израиля преследовать ХАМАС, поскольку это "откровенно террористическая организация", сообщает Bloomberg.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживаемые Западом власти Израиля совершают преступления против человечности. По словам политика, западные страны в очередной раз не выдержали испытания гуманностью – на этот раз на территории палестинского анклава.

Источники уверяют, что администрация президента США Джо Байдена стала более критично относиться к борьбе Израиля с палестинским движением ХАМАС, а посыл Байдена за последние три недели "претерпел значительные изменения".

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