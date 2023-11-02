Украинским властям не хватает мужества и мудрости

Украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией. Такое мнение в четверг, 2 ноября, высказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Как подчеркнул дипломат, возможности политического урегулирования зависят от Киева, поскольку Москва никогда не отвергала возможности достижения целей спецоперации на Украине политико-дипломатическими средствами.

Именно Украина сорвала весной 2022 года начавшиеся переговоры с Россией "по указке западных покровителей", а затем киевский режим "юридически сам себе запретил их продолжение, выдвинув набор ультиматумов в адрес России под названием "формула мира", цитирует Полищука ТАСС.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал страны Запада признать провал летнего этапа контрнаступления ВСУ и отказаться от оказания финансовой и военной поддержки Украины. Политик заявил, что "пришло время сказать это и сделать выводы".

При этом премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами призналась, что на Западе многие устали от украинского конфликта, а "контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали".

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