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МИД России назвал причину отказа Киева от переговоров с Россией

08:40
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Украинским властям не хватает мужества и мудрости

Украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования с Россией. Такое мнение в четверг, 2 ноября, высказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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Как подчеркнул дипломат, возможности политического урегулирования зависят от Киева, поскольку Москва никогда не отвергала возможности достижения целей спецоперации на Украине политико-дипломатическими средствами.

Именно Украина сорвала весной 2022 года начавшиеся переговоры с Россией "по указке западных покровителей", а затем киевский режим "юридически сам себе запретил их продолжение, выдвинув набор ультиматумов в адрес России под названием "формула мира", цитирует Полищука ТАСС.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал страны Запада признать провал летнего этапа контрнаступления ВСУ и отказаться от оказания финансовой и военной поддержки Украины. Политик заявил, что "пришло время сказать это и сделать выводы".

При этом премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами призналась, что на Западе многие устали от украинского конфликта, а "контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали".

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