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Российская ПВО перехватила пять беспилотников ВСУ над Крымом

08:40
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Еще один дрон уничтожен над Черным морем

Очередную попытку террористической атаки киевского режима пресекли российские силы противовоздушной обороны. Утром 2 ноября ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря. Еще пять украинских дронов перехвачены над территорией Республики Крым.

1 ноября киевский режим пытался атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все семь ракет были уничтожены, никто не пострадал.

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