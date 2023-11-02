Российская ПВО перехватила пять беспилотников ВСУ над Крымом

Еще один дрон уничтожен над Черным морем

Очередную попытку террористической атаки киевского режима пресекли российские силы противовоздушной обороны. Утром 2 ноября ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря. Еще пять украинских дронов перехвачены над территорией Республики Крым.

1 ноября киевский режим пытался атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, все семь ракет были уничтожены, никто не пострадал.

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