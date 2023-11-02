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Почти 200 человек погибли при ударах Израиля по лагерю палестинских беженцев

09:04
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Тель-Авив не собирается прекращать боевые действия

В результате ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джабалия в Газе во вторник и среду погибли, по меньшей мере 195 человек, еще более 750 получили ранения. Об этом рассказали в администрации сектора.
Палестино-израильский конфликт выходит за границы региона

Там уточнили, что 120 человек числятся пропавшими без вести, они могут находиться под обломками рухнувших в результате бомбардировок зданий, сообщает Al Jazeera.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что недавний авиаудар израильских ВВС по лагерю беженцев – одно из немногих зверств, постигших мирное население Газы.

При этом Тель-Авив, подтвердив гибель гражданского населения в результате данного удара, объяснил его нанесение попыткой ликвидировать одного из полевых командиров ХАМАС. Их Израиль и обвинил в случившемся, заявив, что все случилось из-за "прячущихся за спинами мирных жителей" руководителях ХАМАС.  

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