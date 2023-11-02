Этот формат востребован во всем мире

Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей "пятерки". Такое заявление сделал в четверг, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Он подчеркнул, что "это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства".

Процесс расширения БРИКС будет продолжен, хотя эмиссары Запада подкупом и угрозами пытаются помешать этому, заявил Венедиктов.

Представитель российского Совбеза подчеркнул, что "все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов", сообщает РИА Новости.

Ранее сенатор Андрей Климов отмечал, что процессы становления нового миропорядка уже идут, причем "мы делаем это с государствами, которые обладают реальным суверенитетом", а "многие из этих государств — уже в том клубе, который называется БРИКС".

Президент России Владимир Путин указывал, что страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство — участники БРИКС значительно обошли государства "Большой семерки" по объему мирового ВВП.

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