Погода в Москве побила рекорд 1942 года

Рекорды обновляются второй день подряд

Суточный рекорд максимальной температуры в Москве обновляется второй день подряд. На сей раз превзойден результат 1942 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в полночь 2 ноября термометры в столице показали плюс 13,3 градуса. Это превысило прежний рекорд, установленный в 1942 году – тогда воздух в Москве прогрелся до 12,2 градуса, передает РИА Новости.

Днем ранее в столице был побит рекорд 89-летней давности. Столбик термометра поднялся до отметки плюс 12,9 градуса. Прошлый рекорд - плюс 12,6 градуса - был установлен в 1934 году.

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