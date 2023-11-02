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Погода в Москве побила рекорд 1942 года

09:03
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Рекорды обновляются второй день подряд

Суточный рекорд максимальной температуры в Москве обновляется второй день подряд. На сей раз превзойден результат 1942 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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По словам синоптика, в полночь 2 ноября термометры в столице показали плюс 13,3 градуса. Это превысило прежний рекорд, установленный в 1942 году – тогда воздух в Москве прогрелся до 12,2 градуса, передает РИА Новости.

Днем ранее в столице был побит рекорд 89-летней давности. Столбик термометра поднялся до отметки плюс 12,9 градуса. Прошлый рекорд - плюс 12,6 градуса - был установлен в 1934 году.

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