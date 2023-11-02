Американцы втягивают партнеров в авантюры с предсказуемым исходом

США заинтересованы в ослаблении Европы. Американцы втягивают своих партнеров в авантюры, которые могут плохо закончиться для руководства европейских государств, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Венедиктов подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз под нажимом США отказался от сотрудничества с Россией – и теперь переориентирует свою промышленность на дорогостоящее американское сырье. Это неизбежно выльется в недофинансирование социальной сферы – и, соответственно, в рост социальной напряженности, пояснил замсекретаря Совбеза в интервью РИА Новости.

Венедиктов отметил, что проблемы европейцев Вашингтон волнуют мало. Главное - что поступления в американский бюджет продолжают расти. А видимость экономической устойчивости Евросоюза, по сути, основана на манипуляциях со статистикой.

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