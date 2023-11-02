С начала операции возмездия Израиль сбросил на Газу 24 тысячи тонн ракет

Ожесточённые бои продолжаются

Измождённые мужчины сидят на обломках жилого дома. Вторые сутки в Джабалии люди руками расчищают завалы, пытаясь найти своих родных. Техники очень мало. Бульдозеры нечем заправлять. ХАМАС заявляет, что погибших в результате серии авиаударов по лагерю беженцев 195, ещё 120 человек не могут найти. Почти 800 ранены.

С начала операции возмездия, по информации телеканала "Аль-Арабия", израильские войска сбросили на Газу 24 тысячи тонн ракет, поражены 11 тысяч целей. Снаряды продолжают падать на больницы. Но в ЦАХАЛ заявляют, что в госпиталях ХАМАС создаёт "террористическую инфраструктуру". Местные жители уверяют, что там находятся только гражданские.

В городах анклава заканчивается еда. Несколько больниц объявило об остановке генераторов, обеспечивавших работу медоборудования. Без него невозможно оказывать помощь пациентам, находящимся на искусственной вентиляции лёгких, послеоперационным больным, недоношенным детям. Остро не хватает обезболивающих. На КПП "Рафах" в очереди на проезд в Газу стоят десятки фур. Помощь через территорию Египта доставляют многие страны. Но Израиль, полагая, что грузы в итоге попадут к членам ХАМАС, всё ещё согласен пропускать лишь по несколько машин.

Накануне египетские врачи на КПП "Рафах" приняли 81 раненого. Около 500 иностранных граждан находятся там же в ожидании, что им позволят уехать домой.

И ЦАХАЛ, и ХАМАС теперь каждый день распространяют видео, подтверждающие жестокость и неправоту противника. В израильском Кнессете накануне показали 43-минутное видео о зверствах, совершённых ХАМАС в день нападения. Многие депутаты плакали, некоторые выходили из зала, едва держась на ногах, один мужчина потерял сознание.

Эти кадры опубликовал уже ХАМАС: с воздуха на израильских солдат летит снаряд. Ожесточённые бои каждый день ведутся и на земле. Бойцы палестинской группировки в ходе боя в восточном квартале района Зейтун отстреливаются, сидя в тоннелях. В свою очередь, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявляют, что ночью удалось прорвать линию обороны ХАМАС на севере Газы. В ходе операции были ликвидированы десятки бойцов противника.

За прошедшие сутки в Газе погибли 17 израильских военных.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"