В США призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке

Конфликт не прекращается

Несмотря на то, что митинг в Турции проходил глубокой ночью, огонь от сожженных флагов Соединенных Штатов Америки освещал путь протестующим. В Британии мужчина взобрался на памятник и с ненавистью сорвал палестинский флаг, оставшийся там после недавней акции защитников сектора Газа.

В Праге сотни сторонников Израиля требуют от мира полной и безоговорочной поддержки действий ЦАХАЛ, а еще вернуть пленников ХАМАС. В Тель-Авиве люди который день выходят с фотографиями похищенных израильтян. Будни немецкого населения проходят довольно спокойно. Правительство припугнуло пропалестинских активистов, большинство которых – представители арабского население – депортацией, если продолжат восхвалять ХАМАС или еще хоть один израильский флаг будет сожжен.

С плакатами: "Хватит бомбить детей" в США призывают к прекращению огня. Протестующие Миннеаполиса, где сегодня заработал предвыборный штаб Джо Байдена, дают непрозрачный намек американскому президенту, что его будущая карьера под угрозой, если не прекратить эскалацию на Ближнем Востоке. Одна из пропалестинских активисток смогла попасть на встречу. В женщине узнали Джессику Розенберг — активистку организации "Еврейский голос за мир".

Но глава Белого дома делает вид, что все это игры. Выступая на встрече с избирателями и рассказывая про погибающих от ракет детей Газы, он умудряется шутить на популярную в США тему.

Впрочем, о паузе в конфликте Байден все же заикнулся. Без нее никак не получится вызволить пленников и застрявших в секторе американцев. А после можно и дальше Израилю продолжать активные действия на палестинской территории. Учитывая, что уже натворил нынешний премьер Израиля, пишет журнал "Политико", его уход – лишь вопрос времени. По мнению Байдена, Биньямин Нетаньяху скоро покинет пост, сообщают журналисты. Официальные лица США уже оценивают потенциальных преемников.

Детский фонд ООН назвал бойней удары, которые Израиль нанес по лагерю беженцев Джебалия. Этот обстрел могут приравнять к военному преступлению, заявило Управление верховного комиссара организации по правам человека. В Генассамблее ООН российская сторона призывает к немедленному прекращению огня и кровопролития. Над этим Россия работает совместно со всеми сторонами конфликта, но пока Запад в этом вопросе не дает сдвинуться и с места. Наш постпред уличил Вашингтон, неоднократно блокирующий все резолюции, призывающие к миру в Газе, в лицемерии и двойных стандартах.

Вашингтон продолжает оказывать давление на страны в угоду себе. Сейчас идея администрации американского президента заключается, чтобы под шумок с пакетом средств Израилю продвинуть помощь уже надоевшей Конгрессу Украине. Республиканцы в палате представителей собираются это предложение заблокировать.

Американские телеканалы откровенно посмеиваются над Владимиром Зеленским, которого Евросоюз и США, обещавшие поддержку на веки, променяли при первой же возможности. Израиль забирает не только внимание и деньги, которые должны были достаться Украине, но и переманивает солдат ВСУ. В соцсетях появляются ролики, как украинцы активно начали вступать в ряды ЦАХАЛ.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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