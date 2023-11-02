Япония приступила к сбросу третьей партии воды с АЭС "Фукусима"

Её очистили от радиоактивных веществ

Япония в четверг приступила к сбросу третьей партии воды с аварийной АЭС "Фукусима". До конца ноября в океан сольют почти 8 тысяч тонн. Жидкость использовалась для охлаждения реакторов.

Её очистили от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Он не поддаётся удалению. Но концентрация изотопа гораздо ниже нормы, заявляют в Токио. Там считают, что вода не представляет угрозы для окружающей среды и человека.

МАГАТЭ проводила свои замеры и подтвердила эту информацию. Тем не менее ряд стран выражают большие опасения. Китай запретил ввоз морепродуктов и усилил проверки других продуктов из Японии. Аналогичные меры ввела наша страна. Токио требует отменить ограничения.

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