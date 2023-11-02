В Москве проходит детский фестиваль современного искусства "Территория.Kids"

Он продлится до 6 ноября
Яркие спектакли и увлекательные мастер-классы. В Москве проходит большой детский фестиваль современного искусства "Территория.Kids".
В программе - более 80 мероприятий. Гостей ждут премьерные постановки от лучших коллективов страны. В том числе из Санкт-Петербурга, Архангельска и Ханты-Мансийска.
Также выступают артисты ведущих московских театров. Как отмечают организаторы, все показы объединены главной идеей - с детьми можно и нужно разговаривать на серьёзные темы языком современного искусства. Фестиваль продлится до 6 ноября.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"