В Москве проходит детский фестиваль современного искусства "Территория.Kids"

Он продлится до 6 ноября

Яркие спектакли и увлекательные мастер-классы. В Москве проходит большой детский фестиваль современного искусства "Территория.Kids".

В программе - более 80 мероприятий. Гостей ждут премьерные постановки от лучших коллективов страны. В том числе из Санкт-Петербурга, Архангельска и Ханты-Мансийска.

Также выступают артисты ведущих московских театров. Как отмечают организаторы, все показы объединены главной идеей - с детьми можно и нужно разговаривать на серьёзные темы языком современного искусства. Фестиваль продлится до 6 ноября.

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