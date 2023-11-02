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В Москве проходит благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел"

11:54
  • четверг
  • 02 ноября 2023

В конкурсную программу вошли 89 картин

Тематические встречи, мастер-классы и специальные показы - в Москве проходит XX международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел".

Участников мероприятия ждёт целая неделя хороших качественных фильмов. В конкурсную программу фестиваля вошли 89 картин из разных стран. Представленные киноработы раскрывают перед зрителем непростые вопросы жизни современного общества, заставляют думать и пробуждают в зрителе лучшие человеческие качества.

"Конечно, прежде всего, ищутся картины, где есть разговор о человеке, о его природе, которые будут побуждать человека к лучшим его действиям - а это всегда очень непросто. И вот мы будем смотреть сейчас на те картины, где авторы сделали тот или иной выбор", - отметил Владимир Машков, народный артист России, общественный деятель, председатель жюри кинофестиваля.

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Благотворительный фестиваль "Лучезарный ангел"
Благотворительный фестиваль "Лучезарный ангел"
Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел"
Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел"
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