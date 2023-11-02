В Крыму вырастили урожай хурмы

Крымская хурма очень сладкая

Зеленые плоды теряются на фоне вечнозеленой листвы. Но зрелость фейхоа определяют не по цвету. Здесь главное размер, плотность кожуры и вкус. Спелые ягоды похожи на смесь ананаса, клубники и киви.

Эти деревья завезли из Южной Америки в Европу в конце 19 века. И практически сразу, транзитом через Францию, они попали на черноморское побережье России. Растение оказалось не требовательным к почве и отлично прижилось на Кавказе и в Крыму. Сегодня российские селекционеры считают эту ягоду перспективной. Посадка деревьев плотная, урожайность высокая – до 10 тонн с гектара.

"Да, действительно, это субтропическое растение, но, во-первых, наши регионы южные, еще есть места где эту культуру можно посадить и, с другой стороны, здесь мы селекционным путем пытаемся добиться того, чтобы эта культура могла распространяться в более северные регионы. То есть мы ведем селекцию на зимостойкость", - рассказал Сергей Цюпка, старший научный сотрудник отдела плодовых культур.

Практически одновременно с фейхоа в Крым из Франции завезли и золотые яблоки Востока - саженцы хурмы. Тогда же появилась и первая генофондовая коллекция в Никитском ботаническом саду. Сегодня здесь более 80 сортов и гибридных форм.

Это настоящая народная экзотика – морозоустойчивый сорт "Россиянка". Выдерживает понижение температуры до 27 градусов. Плоды, правда, маленькие, поэтому промышленного потенциала не имеют. Зато такое дерево легко приживется в садах Кубани, Ставрополья или степного Крыма.

Сохранить морозостойкость и увеличить размеры плодов – одна из основных задач селекционеров. При этом любой сорт, выращенный на полуострове, приобретает свой неповторимый вкус.

"Крымская хурма очень сладкая, очень яркая, потому что здесь у нас особые почво-климатические условия. Которые позволяют ей набирать огромное количество красящих веществ и сахаров", - рассказал Владимир Мельников, заведующий лабораторией южных плодовых и орехоплодных культур.

Несмотря на разнообразие, подчёркивают селекционеры, есть всего три вида хурмы - восточная, кавказская и виргинская. Всё остальное - производные формы. Например, когда говорят "королек", чаще всего имеют в виду японский сорт Хиакуме – плоды с семенами не терпкие, а вот без – вяжут. А всем известная Шарон – вообще не сорт.

"Это торговое называние хурмы, которая привезена из Израиля из местности Шарон. Там ее собирают – это, в основном, сорт Триумф, терпкий в твердом состоянии. Ее в таком виде собирают, обрабатывают углекислым газом в специальных камерах, за счет этого плоды теряют свою терпкость", - рассказал Владимир Мельников.

Осень – сезон сбора тропических и субтропических культур. В теплицах созрели цитрусовые. В открытом грунте зизифус или китайский финик, гранаты, киви и оливки. Экзотика, за которую южный берег часто называют райским садом.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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